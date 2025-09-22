0
В Киеве начали готовиться к возвращению украинцев, которые лишатся выплат в Польше

10:00 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти готовятся предоставить жилье и другую поддержку гражданам, которые вернутся из Польши после решения Варшавы отменить выплаты неработающим украинцам. Об этом сообщила замглавы офиса Владимира Зеленского Ирина Верещук.

«Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы наши граждане, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства. Также важно обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения», — написала она в своем телеграм-канале. По ее словам, украинцам в Польше «непросто».

Верещук сообщила о подготовке таких мер после того, что Сейм (нижняя палата польского парламента) Польши 12 сентября принял законопроект об условиях социальных выплат иностранным гражданам и помощи гражданам Украины, согласно которому неработающие иностранцы лишатся доступа к соцпособиям.

