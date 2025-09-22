Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

19-й пакет санкций Евросоюза против России, который планируется принять в скором времени, согласован с США. Об этом в эфире телеканала TF1 заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро.

«Новый масштабный пакет санкций впервые с момента возвращения Дональда Трампа к власти согласован с США», — сказал министр.

По его словам, новый пакет будет принят в ближайшее время.