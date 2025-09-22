Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
11:00 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше отметки $3 750 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.
По данным на 09:44 мск, цена на драгметалл составляла $3 751,4 за тройскую унцию (+0,54%). По состоянию на 09:49 мск стоимость золота ускорила рост и торговалась на уровне $3 753,4 за тройскую унцию (+0,6%).
