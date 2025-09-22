0
0
154
НОВОСТИ

ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо

11:20 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сжигать тела собственных бойцов на свалке в Херсоне, чтобы указать их как без вести пропавших, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Нам поступает информация, что ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок — можете сами представить, какой запах стоит в округе. Очевидно, что таким образом киевский режим стремится не только скрыть реальные потери, но и избежать выплат, которые положены семьям погибших бойцов», — сказал Сальдо.

По его словам, каждые сутки ВСУ сжигают до 100 тел, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут российские подразделения, избавив украинскую сторону от возможного расследования.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.09.2025
На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
0
29
12:20 22.09.2025
Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
0
67
12:05 22.09.2025
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
0
100
12:00 22.09.2025
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
0
102
11:32 22.09.2025
Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
0
150
11:25 22.09.2025
Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки
0
147
11:05 22.09.2025
Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
0
176
11:00 22.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
0
182
10:32 22.09.2025
Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
0
265
10:20 22.09.2025
Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
0
263

Возврат к списку