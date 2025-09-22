ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо
11:20 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали сжигать тела собственных бойцов на свалке в Херсоне, чтобы указать их как без вести пропавших, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Нам поступает информация, что ВСУ в Херсоне с конца августа начали массово сжигать тела своих боевиков, погибших в результате ударов ВС РФ. Причем сжигают тела на одной из местных свалок — можете сами представить, какой запах стоит в округе. Очевидно, что таким образом киевский режим стремится не только скрыть реальные потери, но и избежать выплат, которые положены семьям погибших бойцов», — сказал Сальдо.
По его словам, каждые сутки ВСУ сжигают до 100 тел, при этом место выбрано из расчета, что территорию вскоре займут российские подразделения, избавив украинскую сторону от возможного расследования.
НОВОСТИ
- 12:32 22.09.2025
- На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
- 12:20 22.09.2025
- Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
- 12:05 22.09.2025
- Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
- 12:00 22.09.2025
- Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
- 11:32 22.09.2025
- Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
- 11:25 22.09.2025
- Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки
- 11:05 22.09.2025
- Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
- 11:00 22.09.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
- 10:32 22.09.2025
- Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
- 10:20 22.09.2025
- Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать