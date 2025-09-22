Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль должен прекратить атаки в секторе Газа, который принадлежит Государству Палестина. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины, — подчеркнул он на брифинге, комментируя эскалацию конфликта и признание Государства Палестина несколькими западными странами. — Китай считает, что в нынешних условиях крайне важно содействовать всеобъемлющему прекращению огня в Газе, смягчить гуманитарную катастрофу».

Как уточнил официальный представитель, достижение скорейшего прекращения конфликта и установление прочного мира «соответствует общим стремлением палестинского и израильского народов, а также народов Ближнего Востока». «Это также наиболее актуальная задача для международного сообщества», — добавил он.

Го Цзякунь отметил, что странам, имеющим «особое влияние» на Израиль, необходимо «эффективно выполнять свои обязанности». Он указал на важность соблюдения принципов «Палестиной должны управлять палестинцы» и «два государства для двух народов».