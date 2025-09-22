0
0
141
НОВОСТИ

Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР

11:32 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль должен прекратить атаки в секторе Газа, который принадлежит Государству Палестина. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

«Газа принадлежит палестинскому народу и является неотъемлемой частью территории Палестины, — подчеркнул он на брифинге, комментируя эскалацию конфликта и признание Государства Палестина несколькими западными странами. — Китай считает, что в нынешних условиях крайне важно содействовать всеобъемлющему прекращению огня в Газе, смягчить гуманитарную катастрофу».

Как уточнил официальный представитель, достижение скорейшего прекращения конфликта и установление прочного мира «соответствует общим стремлением палестинского и израильского народов, а также народов Ближнего Востока». «Это также наиболее актуальная задача для международного сообщества», — добавил он.

Го Цзякунь отметил, что странам, имеющим «особое влияние» на Израиль, необходимо «эффективно выполнять свои обязанности». Он указал на важность соблюдения принципов «Палестиной должны управлять палестинцы» и «два государства для двух народов».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 22.09.2025
На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
0
29
12:20 22.09.2025
Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
0
67
12:05 22.09.2025
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
0
100
12:00 22.09.2025
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
0
102
11:25 22.09.2025
Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки
0
147
11:20 22.09.2025
ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо
0
165
11:05 22.09.2025
Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
0
176
11:00 22.09.2025
Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
0
182
10:32 22.09.2025
Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
0
265
10:20 22.09.2025
Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
0
263

Возврат к списку