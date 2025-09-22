Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
12:00 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора, но также готова к международному сотрудничеству, в том числе со странами азиатско-тихоокеанского региона. Об этом сообщил вице-премьер — министр финансов Южной Осетии Дзамболат Тадтаев в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.
«Южная Осетия в первую очередь нацелен на российского инвестора. Это все делается для того, чтобы привлечь в первую очередь наших сограждан, которые выходцы отсюда. Они достаточно плотно знают свою Родину, понимают какие точки роста здесь есть. Ну а со своей стороны мы готовы оказать полное сопровождение, таких инициатив от идеи до реализации — строительства какого-либо завода и реализации уже готовой продукции», — сказал Тадтаев.
Он отметил, что на форуме в Цхинвале были международные представители из азиатско-тихоокеанского региона — инвесторы, которые интересуются инвестиционным потенциалом республики. «Они приезжают, исследуют, изучают те условия, которые есть у нашей республики, и уже намечены цели. Я просто не хочу пока об этом говорить, чтобы уже какие-то конкретные результаты вам представить», — уточнил вице-премьер.
НОВОСТИ
- 12:32 22.09.2025
- На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
- 12:20 22.09.2025
- Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
- 12:05 22.09.2025
- Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
- 11:32 22.09.2025
- Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
- 11:25 22.09.2025
- Участница московских ярмарок отправляет бойцам СВО мед с собственной пасеки
- 11:20 22.09.2025
- ВСУ сжигают на свалке в Херсоне тела собственных бойцов — Сальдо
- 11:05 22.09.2025
- Путин назвал обеспечение прав бизнеса важным условием развития мировой торговли
- 11:00 22.09.2025
- Стоимость золота обновила исторический максимум, превысив $3 750 за тройскую унцию
- 10:32 22.09.2025
- Половина поляков высказалась за возвращение всеобщей воинской обязанности — опрос
- 10:20 22.09.2025
- Новый пакет санкций ЕС против РФ согласован с США — глава МИД Франции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать