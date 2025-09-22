Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора, но также готова к международному сотрудничеству, в том числе со странами азиатско-тихоокеанского региона. Об этом сообщил вице-премьер — министр финансов Южной Осетии Дзамболат Тадтаев в студии ТАСС в рамках Первого международного экономического форума в Цхинвале.

«Южная Осетия в первую очередь нацелен на российского инвестора. Это все делается для того, чтобы привлечь в первую очередь наших сограждан, которые выходцы отсюда. Они достаточно плотно знают свою Родину, понимают какие точки роста здесь есть. Ну а со своей стороны мы готовы оказать полное сопровождение, таких инициатив от идеи до реализации — строительства какого-либо завода и реализации уже готовой продукции», — сказал Тадтаев.

Он отметил, что на форуме в Цхинвале были международные представители из азиатско-тихоокеанского региона — инвесторы, которые интересуются инвестиционным потенциалом республики. «Они приезжают, исследуют, изучают те условия, которые есть у нашей республики, и уже намечены цели. Я просто не хочу пока об этом говорить, чтобы уже какие-то конкретные результаты вам представить», — уточнил вице-премьер.