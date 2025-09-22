0
0
43
НОВОСТИ

Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера

14:00 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сказал вице-адмирал в ходе брифинга.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 22.09.2025
Нельзя догнать стран — лидеров в электронике, слепо повторяя за ними, отметил Мишустин
0
10
13:32 22.09.2025
Первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели
0
120
13:20 22.09.2025
Польша не намерена в одиночку сбивать нарушающие ее воздушное пространство объекты — Туск
0
144
13:05 22.09.2025
ВС РФ поразили склады ВСУ, предприятие авиапрома и пункты дислокации в 147 районах — МО РФ
0
155
13:00 22.09.2025
ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области
0
139
12:32 22.09.2025
На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
0
206
12:20 22.09.2025
Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
0
220
12:05 22.09.2025
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
0
233
12:00 22.09.2025
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
0
229
11:32 22.09.2025
Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
0
260

Возврат к списку