Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера
14:00 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сказал вице-адмирал в ходе брифинга.
