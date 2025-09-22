Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Осенняя призывная кампания пройдет с 1 октября по 31 декабря, кроме отдельных районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, где она продлится с 1 ноября по 31 декабря. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский.

«Теперь, что касается осеннего призыва. Он будет проходить в установленные законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке с 1 октября по 31 декабря 2025 года. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к ним, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями указанных территорий», — сказал вице-адмирал в ходе брифинга.