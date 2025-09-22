Нельзя догнать стран — лидеров в электронике, слепо повторяя за ними, отметил Мишустин

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не сможет обрести полный технологический суверенитет, если будет слепо идти за странами — лидерами в отрасли микроэлектроники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании российского форума «Микроэлектроника 2025».

«Зависимость от зарубежных технологий пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам вряд ли удастся их быстро догнать», — указал он.