0
0
0
НОВОСТИ

Нельзя догнать стран — лидеров в электронике, слепо повторяя за ними, отметил Мишустин

14:12 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не сможет обрести полный технологический суверенитет, если будет слепо идти за странами — лидерами в отрасли микроэлектроники. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на выступлении на пленарном заседании российского форума «Микроэлектроника 2025».

«Зависимость от зарубежных технологий пока сохраняется. И впереди еще сложный путь к обретению полного суверенитета в микроэлектронике. Но если все время двигаться строго за странами-лидерами, повторять их шаги, то нам вряд ли удастся их быстро догнать», — указал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 22.09.2025
Осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря, кроме районов Крайнего Севера
0
52
13:32 22.09.2025
Первый мокрый снег может пройти в Москве и Подмосковье к концу рабочей недели
0
120
13:20 22.09.2025
Польша не намерена в одиночку сбивать нарушающие ее воздушное пространство объекты — Туск
0
144
13:05 22.09.2025
ВС РФ поразили склады ВСУ, предприятие авиапрома и пункты дислокации в 147 районах — МО РФ
0
155
13:00 22.09.2025
ВС РФ освободили Калиновское в Днепропетровской области
0
139
12:32 22.09.2025
На Балтике начались первые в истории совместные учения Польши и Швеции
0
206
12:20 22.09.2025
Зеленский подписал закон о льготах для производителей оружия на Украине
0
220
12:05 22.09.2025
Лукашенко назвал закрытие Польшей границы недружественным шагом по отношению к КНР
0
233
12:00 22.09.2025
Южная Осетия в первую очередь нацелена на российского инвестора — власти
0
229
11:32 22.09.2025
Газа принадлежит Палестине, Израиль должен прекратить атаки — МИД КНР
0
260

Возврат к списку