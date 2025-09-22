0
0
167
НОВОСТИ

В Польше не обнаружили ни одного упавшего БПЛА с боевой частью — Туск

16:00 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одного беспилотника с боевой частью не обнаружили на польской территории после нарушения в ночь с 9 на 10 сентября воздушного пространства республики неидентифицированными БПЛА. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

«Пока не было повода для того, чтобы утверждать, что какая-то из этих находок могла представлять угрозу. Пока что не было подтверждено ни одного случая [падения] вооруженного дрона, который мог бы взорваться», — рассказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Кроме того, польский премьер подчеркнул, что не каждый найденный в последние дни на территории страны беспилотник имел отношение к инциденту с нарушением польского воздушного пространства. «Мы должны помнить, что гражданские дроны распространены повсеместно в Польше. В последние дни уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что это не были объекты, которые являлись частью дроновой агрессии», — пояснил Туск.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 22.09.2025
Индия готова продолжить операцию против Пакистана при необходимости — Минобороны
0
31
17:00 22.09.2025
Группа депутатов предложила обязать мигрантов иметь медицинскую страховку в России
0
74
16:32 22.09.2025
Молдавский архиепископ попросил США защитить православие от проевропейского правительства
0
128
16:20 22.09.2025
Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ» на платформе СберСова
0
149
16:12 22.09.2025
За 10 лет в РФ должны быть изготовлены и запущены 300 космических ракет — Баканов
0
164
15:32 22.09.2025
Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США
0
214
15:12 22.09.2025
РФ уверена в надежности своих сил сдерживания — Путин
0
231
15:00 22.09.2025
РФ привержена двухгосударственному подходу по Израилю и Палестине — Песков
0
248
14:32 22.09.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 535 военных в зоне СВО
0
295
14:25 22.09.2025
На Кубке мира по самбо в Таджикистане россияне завоевали 30 медалей
0
258

Возврат к списку