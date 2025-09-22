В Польше не обнаружили ни одного упавшего БПЛА с боевой частью — Туск

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ни одного беспилотника с боевой частью не обнаружили на польской территории после нарушения в ночь с 9 на 10 сентября воздушного пространства республики неидентифицированными БПЛА. Об этом заявил журналистам польский премьер Дональд Туск.

«Пока не было повода для того, чтобы утверждать, что какая-то из этих находок могла представлять угрозу. Пока что не было подтверждено ни одного случая [падения] вооруженного дрона, который мог бы взорваться», — рассказал Туск на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

Кроме того, польский премьер подчеркнул, что не каждый найденный в последние дни на территории страны беспилотник имел отношение к инциденту с нарушением польского воздушного пространства. «Мы должны помнить, что гражданские дроны распространены повсеместно в Польше. В последние дни уже было два случая, когда на земле находили летательные аппараты, и оказывалось, что это не были объекты, которые являлись частью дроновой агрессии», — пояснил Туск.