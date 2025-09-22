РФ уверена в надежности своих сил сдерживания — Путин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.

