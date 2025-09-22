РФ уверена в надежности своих сил сдерживания — Путин
15:12 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия уверена в надежности и эффективности национальных сил сдерживания. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с Совбезом РФ.
«Мы уверены в надежности и эффективности наших национальных сил сдерживания», — подчеркнул Путин.
