0
0
115
НОВОСТИ

Молдавский архиепископ попросил США защитить православие от проевропейского правительства

16:32 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обратился к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой защитить православную церковь Молдавии от нападок со стороны проевропейского правительства. Такой призыв, прозвучавший во время интервью Маркелла американским журналистам, был опубликован в телеграм-канале епархии.

«Прошу вас, уважаемый вице-президент, вмешаться. Помогите нам отстоять свою традиционную церковь. Для вас это очень легко, а для нас это очень важно», — сказал священнослужитель.

Он отметил, что у Православной церкви Молдавии и действующей администрации США схожие религиозные ценности. «Православная церковь Молдавии стеснена, преследуется. Если, не дай бог, [на выборах] 28 сентября выиграет Партия действия и солидарности (ПДС), наш правящий режим, они грозятся объявить нас вне закона, то есть исключить из законодательства целую религиозную организацию», — выразил обеспокоенность Маркелл.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 22.09.2025
Индия готова продолжить операцию против Пакистана при необходимости — Минобороны
0
31
17:00 22.09.2025
Группа депутатов предложила обязать мигрантов иметь медицинскую страховку в России
0
74
16:20 22.09.2025
Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ» на платформе СберСова
0
149
16:12 22.09.2025
За 10 лет в РФ должны быть изготовлены и запущены 300 космических ракет — Баканов
0
164
16:00 22.09.2025
В Польше не обнаружили ни одного упавшего БПЛА с боевой частью — Туск
0
184
15:32 22.09.2025
Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США
0
214
15:12 22.09.2025
РФ уверена в надежности своих сил сдерживания — Путин
0
231
15:00 22.09.2025
РФ привержена двухгосударственному подходу по Израилю и Палестине — Песков
0
248
14:32 22.09.2025
ВСУ за сутки потеряли свыше 1 535 военных в зоне СВО
0
295
14:25 22.09.2025
На Кубке мира по самбо в Таджикистане россияне завоевали 30 медалей
0
258

Возврат к списку