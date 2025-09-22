Молдавский архиепископ попросил США защитить православие от проевропейского правительства
16:32 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл обратился к вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с просьбой защитить православную церковь Молдавии от нападок со стороны проевропейского правительства. Такой призыв, прозвучавший во время интервью Маркелла американским журналистам, был опубликован в телеграм-канале епархии.
«Прошу вас, уважаемый вице-президент, вмешаться. Помогите нам отстоять свою традиционную церковь. Для вас это очень легко, а для нас это очень важно», — сказал священнослужитель.
Он отметил, что у Православной церкви Молдавии и действующей администрации США схожие религиозные ценности. «Православная церковь Молдавии стеснена, преследуется. Если, не дай бог, [на выборах] 28 сентября выиграет Партия действия и солидарности (ПДС), наш правящий режим, они грозятся объявить нас вне закона, то есть исключить из законодательства целую религиозную организацию», — выразил обеспокоенность Маркелл.
