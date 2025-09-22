Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ» на платформе СберСова
16:20 22.09.2025
Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ» на платформе СберСова. Тест предназначен для широкой аудитории — от новичков до тех, кто уже активно инвестирует. Его уникальная адаптивная механика предполагает индивидуальную траекторию прохождения: ответы на предыдущие вопросы влияют на сложность следующих вопросов. Это позволяет более точно определить результат.
По итогам теста каждый участник получает:
– оценку текущего уровня знаний — от базового до продвинутого;
– подсказки по вопросам, которые вызвали затруднение;
– персональные рекомендации для дальнейшего обучения.
Интерактивный тест доступен на информационно-образовательном ресурсе развития финансовой грамотности СберСова. Любой желающий может пройти его бесплатно. Время прохождения — 5-7 минут.
«Сегодня инвестирование становится частью повседневной финансовой культуры, и важно, чтобы у каждого человека были удобные и доступные инструменты для самооценки и развития своих знаний, – отметил Арсен Манукян, директор направления финансовой грамотности блока «Управление благосостоянием» Сбера. – «Инвестиционный IQ» помогает пользователям лучше понять свой уровень подготовки, получить персональные рекомендации и сделать первые шаги к более осознанным инвестиционным решениям. Мы в Сбере стремимся поддерживать наших клиентов на пути к финансовой грамотности, объединяя технологичные форматы и экспертный контент. У нас много обучающих материалов в разных форматах в приложении СберИнвестиции и на платформе СберСова. Так наши клиенты могут всесторонне погрузиться в тему фондового рынка, лучше изучить ее и повысить свой инвестиционный IQ».
