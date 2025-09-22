Многополярность без сильных международных институтов имеет свои риски — генсек ООН
17:40 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отсутствие сильных международных институтов несет риски для многополярного мира, подтверждением этого служит Первая мировая война. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
«Мы движемся к многополярному миру. Однако без сильных международных институтов многополярность обладает рисками, как это выяснила Европа в Первой мировой войне», — сказал он в своем выступлении в Генеральной Ассамблее по случаю 80-летия всемирной организации.
Гутерриш отметил, что для ответа на данные вызовы необходимо «не только защищать ООН, но и укреплять ее» посредством обновления основ международного взаимодействия, и гарантий обеспечения поддержки людей по всему миру.
