0
0
120
НОВОСТИ

Многополярность без сильных международных институтов имеет свои риски — генсек ООН

17:40 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отсутствие сильных международных институтов несет риски для многополярного мира, подтверждением этого служит Первая мировая война. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

«Мы движемся к многополярному миру. Однако без сильных международных институтов многополярность обладает рисками, как это выяснила Европа в Первой мировой войне», — сказал он в своем выступлении в Генеральной Ассамблее по случаю 80-летия всемирной организации.

Гутерриш отметил, что для ответа на данные вызовы необходимо «не только защищать ООН, но и укреплять ее» посредством обновления основ международного взаимодействия, и гарантий обеспечения поддержки людей по всему миру.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:17 22.09.2025
2000 преподавателей со всей страны повысили квалификацию в Летней цифровой школе Сбера
0
96
17:12 22.09.2025
Индия готова продолжить операцию против Пакистана при необходимости — Минобороны
0
193
17:00 22.09.2025
Группа депутатов предложила обязать мигрантов иметь медицинскую страховку в России
0
219
16:32 22.09.2025
Молдавский архиепископ попросил США защитить православие от проевропейского правительства
0
242
16:20 22.09.2025
Сбер запустил интерактивный тест «Инвестиционный IQ» на платформе СберСова
0
254
16:12 22.09.2025
За 10 лет в РФ должны быть изготовлены и запущены 300 космических ракет — Баканов
0
278
16:00 22.09.2025
В Польше не обнаружили ни одного упавшего БПЛА с боевой частью — Туск
0
308
15:32 22.09.2025
Путин поручил тщательно следить за наращиванием компонентов ПРО США
0
298
15:12 22.09.2025
РФ уверена в надежности своих сил сдерживания — Путин
0
319
15:00 22.09.2025
РФ привержена двухгосударственному подходу по Израилю и Палестине — Песков
0
320

Возврат к списку