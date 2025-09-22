2000 преподавателей со всей страны повысили квалификацию в Летней цифровой школе Сбера
18:17 22.09.2025
|Фото пресс-службы Сбера
В этом году обучение состояло из 10 направлений — от инжиниринга данных и Java до устойчивого развития и продуктового дизайна. Появились специальные треки для преподавателей передовых инженерных школ и руководителей совместных программ Сбера в ведущих университетах. Участники работали с современными технологиями, развивали soft skills и учились применять GigaChat в повседневной работе.
Треки прошли сотрудники 313 университетов и колледжей — среди них как вузы, которые участвуют в школе не первый год, так и те, кто присоединился впервые. Наиболее активными стали преподаватели МИРЭА, УрФУ, Президентской академии и НИУ ВШЭ.
«Летняя школа появилась, чтобы преподаватели были на шаг впереди в мире цифровых изменений и готовили студентов к реальным задачам, – пояснила Наталья Дудина, старший вице‑президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка. – Мы делимся тем, что сами применяем на практике, помогаем коллегам быстрее адаптироваться и учить живому делу. Поддерживая педагогов, мы поддерживаем и детей — тех, кто совсем скоро будет менять этот мир».
«Летняя цифровая школа — флагманский проект в сфере образования для академического сообщества. На протяжении шести лет мы обучаем преподавателей вузов и колледжей новым компетенциям, которые отвечают вызовам времени. Это создаёт устойчивую основу для трансформации всей системы образования и ускоренной адаптации учебных программ к современным требованиям», – отметила Наталья Осипчук, генеральный директор корпоративного университета Сбербанка.
