Казахстан и США договорились о поставке трехсот локомотивов на сумму 4,2 млрд. долл

19:30 22.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания Wabtec поставит Казахстану 300 локомотивов на сумму $4,2 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Документ был подписан в ходе рабочего визита Токаева в США в присутствии американского министра торговли Говарда Латника. Ранее Латник в соцсети X назвал эту сделку «крупнейшей по локомотивам в истории», отметив, что техника будет способствовать развитию транспортных сетей в Европе и Азии.

По данным пресс-службы Токаева, документ предусматривает поставку 300 локомотивов «с улучшенными характеристиками и их сервисное обслуживание».

