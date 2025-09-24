Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
10:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество обращений граждан в приемную президента России Владимира Путина заметно сократилось после вступления в силу норм, запрещающих анонимные электронные жалобы. Об этом свидетельствуют данные профильного управления президента РФ, с которыми ознакомился ТАСС.
Сокращение потока обращений прослеживается, начиная с весны, когда жалобы в госорганы по электронной почте больше не принимаются и возможны только после авторизации на «Госуслугах».
«Уменьшение количества обращений в основном связано с вступлением в силу с 30 марта 2025 года редакции федерального закона <…>, предусматривающей обязательную идентификацию и (или) аутентификацию граждан при направлении обращений в форме электронного документа», — говорится, в частности, в обзоре управления президента по работе с обращениями граждан и организаций за август. Аналогичная динамика отмечена также в июльском, июньском, майском и апрельском обзорах.
Так, в январе 2025 года зарегистрирована 109 091 единица корреспонденции (обращения, запросы информации, сообщения), в апреле — 82 764, в мае — 71 711, а в августе — 66 584. Показатели снизились в 1,64 раза по сравнению с январским уровнем, в 1,69 раза — по сравнению с прошлым августом (112 344). Это напрямую связано с вступлением в силу новых законодательных норм, подчеркивают аналитики.
Одновременно выросла доля корреспонденции, поданной по традиционным каналам связи — в письменном виде и в форме устных обращений в приемную. Отмечается также резкое сокращение доли иностранной корреспонденции в общем объеме обращений — с 15,7% в январе до 1,05% в августе.
