Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС

10:05 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает в рамках мер по финансированию обороны и безопасности повышение НДС, а также усиление налоговой нагрузки на игорный бизнес, говорится в сообщении Министерства финансов РФ.

«Также в рамках бюджетного пакета предлагается внести отдельные изменения в Налоговый кодекс, направленные, в первую очередь, на финансирование обороны и безопасности», — говорится в сообщении министерства.

В частности, предусмотрено повышение стандартной ставки НДС на 2 п. п. — с 20% до 22%. Также предложено провести изменение системы налогообложения букмекеров. Как отмечается в материалах к проекту бюджета, рост НДС принесет значительные дополнительные поступления, которые будут направлены на вопросы обороны и безопасности.

