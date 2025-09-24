Владелец торгового центра на «Семеновской» помогает бойцам СВО и ветеранам
09:48 24.09.2025
Участники специальной военной операции, которые лечатся в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка, получают помощь от владельца торгового центра, расположенного в районе Соколиная Гора. Предприниматель, торговый центр которого расположен у станции метро «Семеновская», также помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов, находящихся на фронте. По его словам, сбор посылок идет по запросам.
«Не сами придумываем ассортимент, а выбираем именно то, что нужно. Формируем гуманитарные посылки для отправки, а далее часть получают бойцы спецоперации прямо в горячих точках, а часть передают в госпиталь», – отмечает предприниматель. В частности, военным шлют чай, кофе, воду и растворимые напитки, продукты питания длительного срока хранения, шоколад и конфеты.
Кроме того, ко Дню защитника Отечества и Дню Победы волонтеры собирают подарочные наборы для участников спецоперации и ветеранов Великой Отечественной войны из Восточного административного округа.
Адресная помощь предоставляется не только военнослужащим, но и их семьям. Например, когда один из участников СВО, находящийся на фронте, стал отцом, его ребенку купили кроватку, коляску, подгузники, детское питание и одежду.
Кроме того, владелец торгового центра передает гуманитарную помощь жителям новых и приграничных регионов в штаб «Москва помогает». Москвичи также приносили подарки для военнослужащих в такие штабы, расположенные в разных районах столицы, а также в «Домики добра» на площадках «Московских сезонов».
