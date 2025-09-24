0
НОВОСТИ

Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»

12:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия — это не «бумажный тигр», она больше ассоциируется с медведем, а «бумажных медведей» не бывает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.

«Россия никак не тигр. Все-таки больше Россия ассоциируется с медведем. „Бумажных медведей“ не бывает, и Россия — настоящий медведь», — заявил представитель Кремля, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа, назвавшего РФ «бумажным тигром».

