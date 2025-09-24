0
0
144
НОВОСТИ

Россия пришла на помощь ЦАР в трудный момент — президент ЦАР

11:05 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия была одной из немногих стран, которые пришли на помощь Центрально-Африканской республике (ЦАР) в момент острого политического кризиса, связанного с выборами 2020 года. Об этом заявил президент африканской страны Фостен-Арканж Туадера в интервью британской газете Financial Times.

«В день, когда моя страна была в беде, я обратился к своим друзьям, но лишь немногие отозвались. Я звонил Франции и ЕС, но только Руанда и Россия сказали: „Мы можем помочь вам защитить вашу демократию и ваш народ“, — сказал он.

Туадера подчеркнул, что сотрудничество ЦАР и России строится на взаимном уважении. Президент добавил, что в данный момент уровень безопасности в ЦАР позволяет провести очередные президентские выборы в декабре.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 24.09.2025
Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
0
18
12:00 24.09.2025
Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»
0
38
11:32 24.09.2025
КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД
0
107
11:20 24.09.2025
Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ
0
131
11:00 24.09.2025
Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ
0
140
11:00 24.09.2025
«Стена дронов» в Европе может быть готова «примерно через год» — ЕК
0
142
10:32 24.09.2025
ВСУ направили заградотряды под Купянск — силовики
0
180
10:20 24.09.2025
Поток обращений в приемную Путина сократился после запрета анонимных жалоб
0
201
10:05 24.09.2025
Проект бюджета на ближайшие три года предусматривает повышение НДС
0
211
10:00 24.09.2025
Итальянская актриса Клаудия Кардинале умерла в возрасте 87 лет — СМИ
0
228

Возврат к списку