Россия пришла на помощь ЦАР в трудный момент — президент ЦАР

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия была одной из немногих стран, которые пришли на помощь Центрально-Африканской республике (ЦАР) в момент острого политического кризиса, связанного с выборами 2020 года. Об этом заявил президент африканской страны Фостен-Арканж Туадера в интервью британской газете Financial Times.

«В день, когда моя страна была в беде, я обратился к своим друзьям, но лишь немногие отозвались. Я звонил Франции и ЕС, но только Руанда и Россия сказали: „Мы можем помочь вам защитить вашу демократию и ваш народ“, — сказал он.

Туадера подчеркнул, что сотрудничество ЦАР и России строится на взаимном уважении. Президент добавил, что в данный момент уровень безопасности в ЦАР позволяет провести очередные президентские выборы в декабре.