Совфед назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда РФ

11:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации назначил Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда России. Решение было принято единогласно на пленарном заседании палаты.

Согласно заключению профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, кандидатура Краснова отвечает требованиям, которые предъявляются конституцией и законом о статусе судей к председателю Верховного суда РФ.

