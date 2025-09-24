В Красноармейске продолжаются городские бои — Пушилин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Городские бои идут в Красноармейске. Как рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин, ожесточенные боестолкновения ведутся в городской застройке.

«Красноармейск, где городские бои продолжаются, — противник упирается. И конечно, многоэтажная застройка позволяет еще пока что противнику, скажем так, купировать частично продвижение наших подразделений», — сказал он.