В Красноармейске продолжаются городские бои — Пушилин
12:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Городские бои идут в Красноармейске. Как рассказал в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин, ожесточенные боестолкновения ведутся в городской застройке.
«Красноармейск, где городские бои продолжаются, — противник упирается. И конечно, многоэтажная застройка позволяет еще пока что противнику, скажем так, купировать частично продвижение наших подразделений», — сказал он.
