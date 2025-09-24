Сбер выпустил лимитированную серию дебетовых карт со свечением

12:08

Иллюстрация пресс-службы Сбера

Сегодня стартует продажа лимитированной серии дебетовых СберКарт с новой технологией равномерного свечения всего изображения. Теперь в момент бесконтактной оплаты дизайн карты мягко светится, создавая особенный эмоциональный опыт и делая каждую оплату по-настоящему персональным жестом.

Новинка создана для тех, кто ищет в финансовых продуктах не только функциональности, но и новые впечатления. Это еще один шаг в сторону персонализации банковских продуктов, где технология служит не только для практичности, но и для создания настроения.

В отличие от традиционных решений с отдельными мигающими элементами, в новых СберКартах светится весь рисунок целиком — равномерно по контурам дизайна. Карта оживает именно в момент платежа, работая полностью автономно и не требуя подзарядки. Это первый подобный технологический опыт на рынке.

В коллекцию вошли три лаконичных дизайна: иконка Сбера, сердце и лапка СберКота. Каждый из них выпущен ограниченным тиражом.

Оформить карту можно с 23 сентября в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Стоимость - 1199 рублей.

«Мы постоянно смотрим на финансовые продукты не только с точки зрения их функциональности, но и через призму эмоций, которые они дарят нашим клиентам, – рассказал Игорь Ковалев, директор Дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. – Светящаяся карта - это новый язык взаимодействия с платежами: безопасный, удобный и эмоционально. Эта коллекция наш эксперимент по оживлению привычного платежного инструмента. Нам хотелось создать нечто большее, чем просто карта - небольшой, но яркий элемент, который будет радовать каждый раз при совершении платежа. СберКарта со свечением - это простой и безопасный способ добавить вау-эффект в привычный сценарий оплаты».