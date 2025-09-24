Сбер выпустил лимитированную серию дебетовых карт со свечением
12:08 24.09.2025
|
Иллюстрация пресс-службы Сбера
Новинка создана для тех, кто ищет в финансовых продуктах не только функциональности, но и новые впечатления. Это еще один шаг в сторону персонализации банковских продуктов, где технология служит не только для практичности, но и для создания настроения.
В отличие от традиционных решений с отдельными мигающими элементами, в новых СберКартах светится весь рисунок целиком — равномерно по контурам дизайна. Карта оживает именно в момент платежа, работая полностью автономно и не требуя подзарядки. Это первый подобный технологический опыт на рынке.
В коллекцию вошли три лаконичных дизайна: иконка Сбера, сердце и лапка СберКота. Каждый из них выпущен ограниченным тиражом.
Оформить карту можно с 23 сентября в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Стоимость - 1199 рублей.
«Мы постоянно смотрим на финансовые продукты не только с точки зрения их функциональности, но и через призму эмоций, которые они дарят нашим клиентам, – рассказал Игорь Ковалев, директор Дивизиона «Кошелек клиента» Сбербанка. – Светящаяся карта - это новый язык взаимодействия с платежами: безопасный, удобный и эмоционально. Эта коллекция наш эксперимент по оживлению привычного платежного инструмента. Нам хотелось создать нечто большее, чем просто карта - небольшой, но яркий элемент, который будет радовать каждый раз при совершении платежа. СберКарта со свечением - это простой и безопасный способ добавить вау-эффект в привычный сценарий оплаты».
НОВОСТИ
- 13:32 24.09.2025
- Госдума приняла в I чтении законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу
- 13:20 24.09.2025
- ВС РФ уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР — силовики
- 13:05 24.09.2025
- «Флотилия стойкости» отказалась выгрузить помощь Газе в Ашкелоне — МИД Израиля
- 13:00 24.09.2025
- У Евросоюза внешняя политика уровня детского сада — спикер парламента Грузии
- 12:32 24.09.2025
- Медведев полагает, что Трамп еще предложит Зеленскому капитуляцию
- 12:20 24.09.2025
- В Красноармейске продолжаются городские бои — Пушилин
- 12:05 24.09.2025
- Путин назначил Гуцана генпрокурором РФ
- 12:00 24.09.2025
- Песков отверг утверждение Трампа, что Россия — «бумажный тигр»
- 11:32 24.09.2025
- КНР защитит свои интересы вопреки усилиям США помешать импорту нефти из РФ — МИД
- 11:20 24.09.2025
- Проект бюджета предусматривает рост дотаций регионам — Минфин РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать