У Евросоюза внешняя политика уровня детского сада — спикер парламента Грузии

13:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ведет внешнюю политику уровня детского сада и уже не признает географию, не видя важного расположения Грузии. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Накануне МИД Грузии заявил, что страна не будет участвовать во встрече глав МИД стран ЕС, которая пройдет в Люксембурге 20 октября, так как Грузию пригласили на уровне посла, а не министра. При этом, как отметило ведомство, Европейская служба внешних связей пригласила глав МИД стран Центральной Азии и Восточного партнерства — Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Турции, Узбекистана. В МИД Грузии назвали такое отношение недопустимым.

«У Брюсселя, к сожалению, внешняя политика уровня детского сада. Это решение (не пригласить главу МИД на встречу в Люксембурге — прим. ТАСС) показывает уже и то, что они отрицают не только факты — где находится Грузия по экономическому, демократическому, институциональному развитию, по развитию с точки зрения ЕС. Они не только этого уже не видят, они карту не видят, не признают географию», — отметил Папуашвили.

По словам Папуашвили, Грузия находится с ЕС в режиме «стратегического терпения». Своей неквалифицированной внешней политикой, как отметил Папуашвили, Брюссель вредит сам себе.

