«Флотилия стойкости» отказалась выгрузить помощь Газе в Ашкелоне — МИД Израиля
13:05 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Флотилия «Сумуд» (от арабского «ас-сумуд» — стойкость, сопротивление) в составе десятка принадлежащих разным странам судов, на борту одного из которых находится шведская правозащитница Грета Тунберг, отказывается выгрузить гуманитарную помощь для сектора Газа в порту израильского Ашкелона. Об этом сообщила пресс-служба МИД еврейского государства в своем телеграм-канале.
«Флотилия [палестинского движения] ХАМАС отвергает предложение Израиля мирно разгрузить гуманитарную помощь в Ашкелоне. Вместо этого ее главари выбирают незаконный путь вторжения в зону боевых действий и нарушения законной морской блокады [сектора Газа]», — говорится в заявлении. По мнению МИД, «это доказывает их (организаторов флотилии — прим. ТАСС) истинную цель», которая состоит в том, чтобы «служить ХАМАС, а не доставлять помощь гражданскому населению Газы». Ашкелон расположен в 15 км к северу от границы с палестинским анклавом.
