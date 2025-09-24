0
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили ударный кулак ВСУ под Кировском в ДНР — силовики

13:20 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» уничтожили скопление техники и автомобилей ВСУ под Кировском ДНР на краснолиманском направлении. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, противник пытался оперативно сконцентрировать в лесополосах ударный кулак.

«Разведка „Запада“ обнаружила у Кировска скопление техники и машин противника, которые должны были выступить в роли ударного кулака для возможной контратаки. Координаты оперативно передали операторам БПЛА, которые и уничтожили эти цели», — сообщили в силовых структурах.

