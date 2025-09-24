Экономика России полностью удовлетворяет потребности ВС РФ — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика полностью закрывает потребности Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Экономика страны работает таким образом, чтобы полностью удовлетворять потребности наших вооруженных сил, которые продолжают специальную военную операцию», — сказал он.