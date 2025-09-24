0
НОВОСТИ

БПЛА ВСУ атаковали центр Новороссийска, два человека погибли, трое пострадали

14:00 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беспилотники атаковали центральную часть Новороссийска, предварительно, два человека погибли и трое пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня днем Новороссийск подвергся чудовищной атаке со стороны киевского режима. Беспилотники ударили в центр города, в разгар дня. Атаковали центральную часть города, в районе гостиницы „Новороссийск“. По предварительной информации, известно о двух погибших, три человека пострадали», — написал он в телеграм-канале, отметив, что отражение атаки продолжается.

