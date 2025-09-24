0
НОВОСТИ

МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин

17:12 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минимальный размер оплаты труда с 2026 года составит 27 093 рубля, рост составит более чем 20%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами правительства.

«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сказал глава кабмина.

