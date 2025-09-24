МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин
17:12 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минимальный размер оплаты труда с 2026 года составит 27 093 рубля, рост составит более чем 20%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании с членами правительства.
«В повестке заседания и вопросы, нацеленные на увеличение доходов наших граждан. Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%, с 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сказал глава кабмина.
НОВОСТИ
- 17:40 24.09.2025
- Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%
- 17:00 24.09.2025
- Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
- 16:32 24.09.2025
- Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
- 16:12 24.09.2025
- В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
- 16:02 24.09.2025
- Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
- 16:00 24.09.2025
- ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
- 15:32 24.09.2025
- ГД запрещает пьяным и детям выгуливать потенциально опасных собак
- 15:12 24.09.2025
- Ближайшей ночью температура в Московском регионе понизится до ноля градусов — Вильфанд
- 15:00 24.09.2025
- Киев должен понимать, что с каждым днем его позиции будут ухудшаться — Песков
- 14:32 24.09.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 495 военнослужащих в зоне СВО — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать