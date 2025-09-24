Власти Болгарии заявили о прекращении использования и транзита газа из РФ в 2026-м году

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Болгария выполнит решение ЕС и прекратит договоры по использованию и транзиту российского газа в 2026 году. Об этом сообщает правительственная пресс-служба, цитируя заявление премьер-министра Росена Желязкова перед журналистами в Нью-Йорке.

«Мы, как часть Европейского союза, присоединимся к решению ЕС и уже в краткосрочной перспективе, в 2026 году, прекратим договоры по использованию или транзиту российского природного газа, — сказал премьер-министр.