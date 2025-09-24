Navio Freight: автономность и искусственный интеллект станут новым стандартом логистики

18:33

Компания Navio разработала комплексный продукт Navio Freight, который позволит встроить автономные транспортные средства в устоявшиеся логистические процессы и повысить эффективность отрасли. На сегодняшний день технология позволяет автомобилю двигаться автономно, при этом водитель продолжает отвечать за большое количество процессов — работу с документами, заправку, осуществляет ремонтные работы в рейсе, контролирует состояние автомобиля и сохранность груза. Компоненты Navio Freight помогут автоматизировать весь цикл логистических операций и в первую очередь грузоперевозку — без участия водителя в рейсе.

С 2023 года Navio на ежедневной основе осуществляет коммерческие рейсы для пула партнеров — ключевых игроков retail и e-com, крупнейших производителей FMCG, перевозчиков и транспортных компаний. На основе опыта, исследований, потребностей рынка и вызовов, которые сегодня стоят перед отраслью, компания Navio представляет технологии автономной логистики — цифровые сервисы на базе искусственного интеллекта и другие компоненты продукта Navio Freight:

– автономный грузовик и «умный» полуприцеп, оснащенный сенсорами и датчиками для повышения эффективности работы технологии и обеспечения сохранности груза;

– цифровая платформа для управления автономным флотом;

– партнерская сеть по поддержке и обслуживанию автономного флота (заправка, техобслуживание и помощь на дороге, страхование, др.).

Каждый из компонентов Navio Freight решает комплекс задач и позволяет бесшовно встроить автономные транспортные средства в устоявшиеся логистические процессы. С точки зрения технологии недавний проезд Navio из Санкт-Петербурга в Казань доказал, что доставка автономным тягачом может быть почти в 2,5 раза быстрее по сравнению с обычной логистикой. Цифровизация логистических операций, включая полностью автоматизированную доставку грузов автономными тягачами, задаст новые стандарты в отрасли по эффективности, скорости и безопасности грузоперевозки. Компания Navio в ближайшее время начнет тестирование ряда сценариев в рамках пилотных проектов совместно с партнерами.

«Два года назад, когда мы запустили первые рейсы по М-11, наша цель была внедрить автономию в логистику, чтобы она приносила пользу бизнесу и людям. Как разработчик автономного транспорта мы прокладываем этот путь одними из первых. Команда Navio исследовала рынок и его потребности, и сейчас у нас сформировалось видение, как должен выглядеть комплексный продукт, чтобы встроиться в существующие логистические процессы и сделать их эффективнее. Вместе с нашими партнерами мы готовим к запуску пилотные проекты и будем делиться прогрессом и их результатами», – отметил Владимир Буевич, директор по продукту Navio Freight.

На сегодня парк автономных грузовых автомобилей Navio является крупнейшим в России — 45 тягачей. С июня 2023 года между Москвой и Санкт-Петербургом доставлено более 130 тыс. тонн груза партнеров. Общий коммерческий пробег грузовиков компании составляет более 6 млн километров. Компания Navio является участником экспериментального правового режима (ЭПР) по реализации инициативы «Беспилотные логистические коридоры» (БЛК) на трассе М-11 «Нева».

Во время движения в автономном режиме в кабине тягача согласно действующему в России регулированию, регламентирующему движение высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС), находится инженер, задача которого осуществлять контроль и обеспечивать безопасность для участников движения в случае нештатных ситуаций.