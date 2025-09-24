Задолженность по зарплате в РФ за год выросла в 3,3 раза - данные Росстата
19:22 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец августа 2025 года, составила 1 млрд 644,2 млн руб., сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 600,3 млн руб. (или на 57,5%), с соответствующим периодом предыдущего года — увеличилась на 1 млрд 146,4 млн руб. (или в 3,3 раза).
Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 130,3 млн руб. (68,7%), в 2024 году — 417 млн руб. (25,4%), в 2023 году и ранее — 96,9 млн руб. (5,9%).
НОВОСТИ
- 18:38 24.09.2025
- Медицинские эксперты приняли участие в разработке умного кольца Sber
- 18:33 24.09.2025
- Navio Freight: автономность и искусственный интеллект станут новым стандартом логистики
- 18:30 24.09.2025
- Власти Болгарии заявили о прекращении использования и транзита газа из РФ в 2026-м году
- 17:40 24.09.2025
- Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%
- 17:12 24.09.2025
- МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин
- 17:00 24.09.2025
- Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
- 16:32 24.09.2025
- Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
- 16:12 24.09.2025
- В ЕС сомневаются в реальности изменения курса США после слов Трампа об Украине — Politico
- 16:02 24.09.2025
- Ученые ННГУ приняли участие в разработке алгоритмов для умного кольца Sber
- 16:00 24.09.2025
- ВС РФ поразили производственные цеха предприятия «Мотор сич»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать