Задолженность по зарплате в РФ за год выросла в 3,3 раза - данные Росстата

19:22 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Задолженность по заработной плате в России, по данным на конец августа 2025 года, составила 1 млрд 644,2 млн руб., сообщается в материалах Росстата. По сравнению с предыдущим месяцем суммарная задолженность по заработной плате увеличилась на 600,3 млн руб. (или на 57,5%), с соответствующим периодом предыдущего года — увеличилась на 1 млрд 146,4 млн руб. (или в 3,3 раза).

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на конец августа 2025 года на долги, образовавшиеся в 2025 году, приходится 1 млрд 130,3 млн руб. (68,7%), в 2024 году — 417 млн руб. (25,4%), в 2023 году и ранее — 96,9 млн руб. (5,9%).

