Иранская разведка раздобыла целую «сокровищницу информации» по Израилю

20:42 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Ирана заполучила целую «сокровищницу информации» об израильских ядерных и военных центрах, а также имена ученых и военнослужащих. Об этом заявил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

«Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС). Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима <…>, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами, а также полную информацию об административной структуре и лицах, участвующих в разработке ядерного оружия», — сказал он в интервью агентству Tasnim.