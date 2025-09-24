0
0
104
НОВОСТИ

Иранская разведка раздобыла целую «сокровищницу информации» по Израилю

20:42 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разведка Ирана заполучила целую «сокровищницу информации» об израильских ядерных и военных центрах, а также имена ученых и военнослужащих. Об этом заявил министр разведки исламской республики Эсмаил Хатиб.

«Перевезенная в страну сокровищница включает миллионы страниц разнообразной и ценной информации, связанной с сионистским режимом (имеется в виду Израиль — прим. ТАСС). Эти документы содержат данные о предыдущих и текущих оружейных проектах режима <…>, проектах по модернизации и переработке старого ядерного оружия, совместных проектах с США и некоторыми европейскими странами, а также полную информацию об административной структуре и лицах, участвующих в разработке ядерного оружия», — сказал он в интервью агентству Tasnim.

