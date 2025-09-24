США не хотят видеть Россию в Совете Международной организации гражданской авиации
21:45 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация выступает против членства России в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи в интервью агентству Reuters.
Даффи выступил с утверждением, что российская сторона нарушает «международные нормы» в авиационной сфере. Он, не приводя доказательств, изложил версию о причастности России к глушению сигналов GPS.
