0
0
147
НОВОСТИ

США не хотят видеть Россию в Совете Международной организации гражданской авиации

21:45 24.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация выступает против членства России в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Об этом заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Шон Даффи в интервью агентству Reuters.

Даффи выступил с утверждением, что российская сторона нарушает «международные нормы» в авиационной сфере. Он, не приводя доказательств, изложил версию о причастности России к глушению сигналов GPS.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:00 24.09.2025
Трамп пообещал Навроцкому сохранить военный контингент США в Польше
0
193
20:42 24.09.2025
Иранская разведка раздобыла целую «сокровищницу информации» по Израилю
0
239
19:22 24.09.2025
Задолженность по зарплате в РФ за год выросла в 3,3 раза - данные Росстата
0
278
18:38 24.09.2025
Медицинские эксперты приняли участие в разработке умного кольца Sber
0
315
18:33 24.09.2025
Navio Freight: автономность и искусственный интеллект станут новым стандартом логистики
0
307
18:30 24.09.2025
Власти Болгарии заявили о прекращении использования и транзита газа из РФ в 2026-м году
0
365
17:40 24.09.2025
Минэкономразвития понизило прогноз по инфляции в РФ в 2025 г. до 6,8%
0
371
17:12 24.09.2025
МРОТ с 2026 г. вырастет более чем на 20%, составит 27 093 руб. — Мишустин
0
390
17:00 24.09.2025
Украинцев на передовой неминуемо ждут гибель, ранения или слом, признал Залужный
0
455
16:32 24.09.2025
Лидер АдГ назвала «маршем к государственному банкротству» бюджетную политику Германии
0
431

Возврат к списку