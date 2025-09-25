WSJ: В отношении России «Трамп изменил лишь риторику, но не курс»

22:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп по-прежнему ограничивает нанесение ударов вглубь территории России со стороны Украины с применением американских вооружений. Об этом говорится в статье, опубликованной в газете The Wall Street Journal (WSJ).

По словам источников издания из числа должностных лиц, «Трамп изменил лишь риторику, но не курс» относительно конфликта на Украине. Как отмечается в публикации, американский лидер «по-прежнему дает разрешение на продажу американских вооружений Украине». Вместе с тем он «ограничивает применение вооружений американского производства для ударов» со стороны Украины вглубь территории России, подчеркивается в материале.