Минюст США предъявил обвинения экс-директору ФБР в даче ложных показаний

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены официальные обвинения. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Fox News.

По его данным, ему вменяется дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию.