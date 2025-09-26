Минюст США предъявил обвинения экс-директору ФБР в даче ложных показаний
10:05 26.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-директору Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймсу Коми были предъявлены официальные обвинения. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил телеканал Fox News.
По его данным, ему вменяется дача ложных показаний и воспрепятствование правосудию.
