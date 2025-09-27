0
0
197
НОВОСТИ

В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами

09:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Лондоне подожгли гостиницу Thistle City Barbican, где размещаются нелегальные мигранты, по следам инцидента задержан один человек. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«Сотрудники полиции задержали 64-летнего мужчину по подозрению в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь других людей и незаконном хранении колюще-режущего предмета», — сказано в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего поздним вечером 24 сентября, никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками гостиницы до приезда экстренных служб. Полиция рассматривает инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти.

На протяжении последних недель по всей Великобритании проходили демонстрации против размещения нелегальных мигрантов в отелях за счет налогоплательщиков на время рассмотрения их прошений об убежище. Волна протестов началась с середины июля в городе Эппинг (графство Эссекс) на востоке Англии после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одной из таких гостиниц, был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней девочки. 23 сентября он был приговорен к одному году тюремного заключения.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 27.09.2025
Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти
0
0
10:00 27.09.2025
Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд
0
106
09:30 27.09.2025
Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
0
160
08:50 27.09.2025
Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села
0
220
08:40 27.09.2025
МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России
0
222
08:30 27.09.2025
За ночь сбиты 55 украинских БПЛА над регионами России
0
226
22:40 26.09.2025
Зеленский поручил военным реагировать на якобы венгерские беспилотники в небе над Украиной
0
721
22:00 26.09.2025
Глава МИД Венгрии считает, что Зеленский сошел с ума
0
871
21:20 26.09.2025
ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова
0
769
20:40 26.09.2025
Дальше уже российскую армию трудно будет остановить — Лукашенко
0
1026

Возврат к списку