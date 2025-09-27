В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Лондоне подожгли гостиницу Thistle City Barbican, где размещаются нелегальные мигранты, по следам инцидента задержан один человек. Об этом говорится в заявлении Скотленд-Ярда.

«Сотрудники полиции задержали 64-летнего мужчину по подозрению в поджоге с намерением подвергнуть опасности жизнь других людей и незаконном хранении колюще-режущего предмета», — сказано в сообщении. Отмечается, что в результате инцидента, произошедшего поздним вечером 24 сентября, никто не пострадал. Пожар был потушен сотрудниками гостиницы до приезда экстренных служб. Полиция рассматривает инцидент как преступление, совершенное на почве ненависти.

На протяжении последних недель по всей Великобритании проходили демонстрации против размещения нелегальных мигрантов в отелях за счет налогоплательщиков на время рассмотрения их прошений об убежище. Волна протестов началась с середины июля в городе Эппинг (графство Эссекс) на востоке Англии после того, как 38-летний беженец из Эфиопии, проживавший в одной из таких гостиниц, был обвинен в сексуальных домогательствах в отношении 14-летней девочки. 23 сентября он был приговорен к одному году тюремного заключения.