Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Вооруженных сил Украины покинули Шандриголово в Донецкой Народной Республике, российские силы начали зачистку населенного пункта. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим про Шандриголово, то там уже нет украинских боевиков. <…> Наши военнослужащие занимаются зачисткой данного района, но продвинуться и заявить о полноценном освобождении данного населенного пункта можно только после того, как мы уничтожим серьезный укрепрайон в районе Александровки, который находится западнее от Шандриголово», — сказал он.