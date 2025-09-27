Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о невозможности ведения переговоров с США, так как они постоянно нарушают все договоренности и угрожают военным вмешательством.

«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. <…> С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — написал он на своей странице в соцсети X.