Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
09:30 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил о невозможности ведения переговоров с США, так как они постоянно нарушают все договоренности и угрожают военным вмешательством.
«Противоположная сторона нарушает все обещания, лжет и постоянно угрожает военным вмешательством. <…> С этой стороной невозможно вести переговоры, невозможно сесть и с полной уверенностью и доверием заключить соглашение», — написал он на своей странице в соцсети X.
