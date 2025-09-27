0
0
106
НОВОСТИ

Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд

10:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заморозки в ближайшие дни будут наблюдаться на всей европейской части России, температуры могут опускаться до минус 3-4 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Понижение температуры захватит в ближайшие дни практически всю европейскую территорию России, заморозки практически повсеместно будут. В Калининградской области заморозки будут доходить до минус 1-2 градусов, в Ивановской — до минус 1, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях — до минус 2, в Брянской — до минус 3, в Башкортостане — до минус 3 градусов», — сказал он.

Метеоролог добавил, что на Урале, в Свердловской и Курганской областях, в течение всех оставшихся дней сентября произойдет значительное похолодание. В ночные часы температура будет опускаться от минус 1 до минус 6 градусов. Заморозки прогнозируются и в Ростовской области, показатель ночью опустится до минус 2 градусов. Кроме того, в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии ожидаются заморозки до минус 4 градусов, связанные с влиянием антициклональной погоды и перемещением холодных воздушных масс с севера.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

10:30 27.09.2025
Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти
0
0
09:30 27.09.2025
Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
0
160
09:00 27.09.2025
В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами
0
197
08:50 27.09.2025
Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села
0
220
08:40 27.09.2025
МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России
0
222
08:30 27.09.2025
За ночь сбиты 55 украинских БПЛА над регионами России
0
226
22:40 26.09.2025
Зеленский поручил военным реагировать на якобы венгерские беспилотники в небе над Украиной
0
721
22:00 26.09.2025
Глава МИД Венгрии считает, что Зеленский сошел с ума
0
871
21:20 26.09.2025
ВККС прекратила полномочия судьи Верховного суда РФ Момотова
0
769
20:40 26.09.2025
Дальше уже российскую армию трудно будет остановить — Лукашенко
0
1026

Возврат к списку