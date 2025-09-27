Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд
10:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заморозки в ближайшие дни будут наблюдаться на всей европейской части России, температуры могут опускаться до минус 3-4 градусов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Понижение температуры захватит в ближайшие дни практически всю европейскую территорию России, заморозки практически повсеместно будут. В Калининградской области заморозки будут доходить до минус 1-2 градусов, в Ивановской — до минус 1, в Курской, Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях — до минус 2, в Брянской — до минус 3, в Башкортостане — до минус 3 градусов», — сказал он.
Метеоролог добавил, что на Урале, в Свердловской и Курганской областях, в течение всех оставшихся дней сентября произойдет значительное похолодание. В ночные часы температура будет опускаться от минус 1 до минус 6 градусов. Заморозки прогнозируются и в Ростовской области, показатель ночью опустится до минус 2 градусов. Кроме того, в Волгоградской, Астраханской областях и Калмыкии ожидаются заморозки до минус 4 градусов, связанные с влиянием антициклональной погоды и перемещением холодных воздушных масс с севера.
