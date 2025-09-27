Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов
11:00 27.09.2025 Источник: Интерфакс
Эстония, в отличие от Латвии и Литвы, отклонила предложение немецкой оружейной компании Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов.
"Условия предложения были таковы, что из кармана эстонского налогоплательщика ушла бы очень большая сумма денег", - сказал телерадиовещателю республики ERR министр обороны Эстонии Ханно Певур.
В четверг Латвия объявила о достигнутом соглашении с немецкой оружейной компанией Rheinmetall о строительстве в стране завода по производству артиллерийских боеприпасов за 275 миллионов евро, в котором государству принадлежит 49 процентов акций. 155-мм артиллерийские снаряды будут производиться для нужд Сил обороны Латвии, а также для других стран-партнеров.
