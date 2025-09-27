Вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные выплаты — ОП РФ
11:30 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Повышение МРОТ более чем на 20% с 2026 года повлечет за собой увеличение минимального размера больничных, декретных и отпускных, сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«МРОТ — это минимальный размер оплаты труда, сумма, которую работодатель обязан выплатить сотруднику за полный месяц работы с восьмичасовым рабочим днем, — пояснил эксперт. — Она влияет на различные аспекты, в том числе на заработную плату, отпускные и командировочные, пособие по временной нетрудоспособности, пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а также на страховые взносы».
На уже назначенную пенсию повышение МРОТ не влияет, добавил Машаров. «Но влияет на будущую, так как увеличиваются отчисления работников в СФР. Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые осуществляет работодатель. Они, в свою очередь, напрямую зависят от размера заработной платы. Таким образом, если заработная плата растет, то, соответственно, растет и будущая пенсия», — отметил собеседник агентства.
Федеральный МРОТ в России в 2025 году составляет 22 440 рублей. С 1 января 2026 года он, как планируется, вырастет до 27 093 рублей. Существует также региональный МРОТ — он устанавливается отдельно, по договоренности субъектов РФ с объединениями работодателей и профсоюзов. Региональный МРОТ может быть выше федерального, но не ниже.
Повышение МРОТ будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум, который в целом по России в 2025 году составляет 17 733 рубля.
