0
0
104
НОВОСТИ

За два дня на Солнце произошли три сильные вспышки — ученые

12:30 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце 26 и 27 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«27 сентября в 06:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4226 (S12W09) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 49 минут. В 07:23 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N16E73) продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 26 сентября произошла вспышка М1.6 продолжительностью 18 минут.

В телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в свою очередь отметили, что фиксируется «существенно повышенная вспышечная активность с возможностью дальнейшего роста». Геомагнитная обстановка остается спокойной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:00 27.09.2025
Свыше 637 тыс. педагогов сейчас работают в системе дошкольного образования РФ — Чернышенко
0
96
12:00 27.09.2025
Меркель и подобные ей политики хотели бы, чтобы РФ не существовало — Володин
0
199
11:30 27.09.2025
Вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные выплаты — ОП РФ
0
231
11:00 27.09.2025
Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов
0
289
10:30 27.09.2025
Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти
0
279
10:00 27.09.2025
Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд
0
322
09:30 27.09.2025
Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
0
358
09:00 27.09.2025
В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами
0
390
08:50 27.09.2025
Военные ВСУ оставили Шандриголово в ДНР, российские силы ведут зачистку села
0
366
08:40 27.09.2025
МПК восстановил полноценный статус Паралимпийского комитета России
0
365

Возврат к списку