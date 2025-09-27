За два дня на Солнце произошли три сильные вспышки — ученые

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три вспышки предпоследнего класса мощности зафиксированы на Солнце 26 и 27 сентября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

«27 сентября в 06:59 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4226 (S12W09) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 49 минут. В 07:23 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка M1.1 (N16E73) продолжительностью 9 минут», — говорится в сообщении.

Кроме того, вечером 26 сентября произошла вспышка М1.6 продолжительностью 18 минут.

В телеграм-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН в свою очередь отметили, что фиксируется «существенно повышенная вспышечная активность с возможностью дальнейшего роста». Геомагнитная обстановка остается спокойной.