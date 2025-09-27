Минэнерго ставит задачу в 2026 г. удержать рост цен на бензин в РФ близким к инфляции
15:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэнерго сохраняет перед собой задачу в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ близким к уровню инфляции. Однако рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства, сообщили ТАСС в Минэнерго.
«Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать диспаритетов оптовых и розничных цен и дисбалансов в поставках топлива по всем каналам реализации. <…> Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров», — рассказали в министерстве, отвечая на вопрос, стоит ли задача в 2026 году удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.
«С учетом изменения тарифов естественных монополий и изменений налогового законодательства конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен», — добавили в Минэнерго.
