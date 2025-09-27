0
0
0
НОВОСТИ

Минэнерго ставит задачу в 2026 г. удержать рост цен на бензин в РФ близким к инфляции

15:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэнерго сохраняет перед собой задачу в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ близким к уровню инфляции. Однако рост стоимости топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства, сообщили ТАСС в Минэнерго.

«Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать диспаритетов оптовых и розничных цен и дисбалансов в поставках топлива по всем каналам реализации. <…> Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров», — рассказали в министерстве, отвечая на вопрос, стоит ли задача в 2026 году удержать рост цен на бензин в пределах инфляции.

«С учетом изменения тарифов естественных монополий и изменений налогового законодательства конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен», — добавили в Минэнерго.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 27.09.2025
Случаи смерти от метилового спирта зафиксированы уже в трех районах Ленобласти — МВД
0
153
13:00 27.09.2025
Свыше 637 тыс. педагогов сейчас работают в системе дошкольного образования РФ — Чернышенко
0
228
12:30 27.09.2025
За два дня на Солнце произошли три сильные вспышки — ученые
0
265
12:00 27.09.2025
Меркель и подобные ей политики хотели бы, чтобы РФ не существовало — Володин
0
309
11:30 27.09.2025
Вслед за МРОТ в 2026 году вырастут больничные и декретные выплаты — ОП РФ
0
316
11:00 27.09.2025
Эстония отклонила предложение Rheinmetall о строительстве завода по производству боеприпасов
0
392
10:30 27.09.2025
Обвинение по делу о смертельном отравлении алкоголем предъявлено двум жителям Ленобласти
0
359
10:00 27.09.2025
Заморозки прогнозируются на европейской части РФ повсеместно — Вильфанд
0
379
09:30 27.09.2025
Ведение переговоров с США невозможно, они нарушают все договоренности — Хаменеи
0
415
09:00 27.09.2025
В Лондоне подожгли отель с нелегальными мигрантами
0
452

Возврат к списку