За сутки у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС РФ освободили за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР 1,1 кв. км территории. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики освобождено 1,1 кв. км территории», — сказали там.

Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка ДНР.