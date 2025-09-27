За сутки у Клебан-Быкского водохранилища в ДНР освобождено 1,1 кв. км территории
17:00 27.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВС РФ освободили за сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в ДНР 1,1 кв. км территории. Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республики освобождено 1,1 кв. км территории», — сказали там.
Нанесено поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Северск, Константиновка, Дроновка, Бересток, Дружковка, Плещеевка и Федоровка ДНР.
