В ЕС признали, что не могут обойти решение Венгрии о блокировке вступления Украины — DW

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В ЕС признают, что не могут преодолеть решение Будапешта о блокировке вступления Украины в Евросоюз, и рассчитывают на смену власти в Венгрии в 2026 году для открытия новых переговорных кластеров с Киевом. Об этом пишет медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на собственные источники в ЕС.

«Пока способов преодоления вето Венгрии не существует», — приводятся слова европейского чиновника. Он отметил, что решение об открытии глав переговоров принимается на основе единогласия, а попытки изменить этот принцип так и остались «на уровне разговоров».

В этой связи, по данным источников медиагруппы, «реалистичным выходом» из ситуации в ЕС якобы видят смену власти в Венгрии по итогам парламентских выборов, которые пройдут весной 2026 года.