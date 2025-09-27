Глава МИД Украины разочарован неспособностью Киева втянуть Венгрию в войну — Сийярто

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава венгерского МИД Петер Сийярто счел высказывания его украинского коллеги Андрея Сибиги о «моральной деградации» Будапешта следствием неудачных попыток втягивания Венгрии в войну. По мнению Сийярто, слова Сибиги свидетельствуют о его разочаровании от провала.

«Я понимаю разочарование министра иностранных дел Украины: им пока не удалось спровоцировать нас на их войну», — написал дипломат на своей странице в соцсети.

Сийярто подчеркнул, что Венгрия не станет вмешиваться в конфликт соседних стран, однако продолжит защищать национальные интересы.