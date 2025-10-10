США намерены запретить авиакомпаниям КНР пересекать РФ при полете в или из США — Reuters
09:05 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство транспорта США предлагает запретить китайским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство России во время полетов в или из Соединенных Штатов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа.
Как пишет агентство, американские авиакомпании «давно критикуют решение», согласно которому китайским авиакомпаниям, совершающим рейсы в или из США, разрешается пересекать российское воздушное пространство, тогда как американским перевозчикам в 2022 году «было запрещено пролетать над Россией».
Как пишет агентство со ссылкой на проект документа, подготовленного Министерством транспорта США, «этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции». По данным Reuters, с предложением ввести такой запрет администрация президента США Дональда Трампа выступила в четверг.
