0
0
216
НОВОСТИ

США намерены запретить авиакомпаниям КНР пересекать РФ при полете в или из США — Reuters

09:05 10.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта США предлагает запретить китайским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство России во время полетов в или из Соединенных Штатов. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на проект соответствующего указа.

Как пишет агентство, американские авиакомпании «давно критикуют решение», согласно которому китайским авиакомпаниям, совершающим рейсы в или из США, разрешается пересекать российское воздушное пространство, тогда как американским перевозчикам в 2022 году «было запрещено пролетать над Россией».

Как пишет агентство со ссылкой на проект документа, подготовленного Министерством транспорта США, «этот дисбаланс стал существенным фактором конкуренции». По данным Reuters, с предложением ввести такой запрет администрация президента США Дональда Трампа выступила в четверг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 10.10.2025
Шансы Трампа получить Нобелевскую премию мира оцениваются в 3% — Polymarket
0
13
10:20 10.10.2025
В ГД хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
0
58
10:05 10.10.2025
Дуров считает, что у нынешнего поколения остается все меньше времени на спасение интернета
0
104
10:00 10.10.2025
Экс-премьер Британии Сунак стал старшим советником в Microsoft
0
112
09:32 10.10.2025
Парламент Перу объявил импичмент президенту из-за роста преступности
0
162
09:20 10.10.2025
В Киеве прогремели мощные взрывы
0
199
09:00 10.10.2025
Силы ПВО РФ за ночь сбили 23 украинских БПЛА
0
211
22:54 09.10.2025
Хоккеисты школы ЦСКА встретились с легендой спорта в Музее Победы
0
648
22:50 09.10.2025
Трамп считает, что Россия и Украина «довольно скоро сядут за стол переговоров»
0
674
22:30 09.10.2025
В ХАМАС заявили, что получили гарантии от США и посредников о завершении войны в Газе
0
640

Возврат к списку