Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
11:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не отказывался от встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее на предстоящем саммите АТЭС, но не уверен, состоится ли она.
«Нет, я ее не отменил. Но я не знаю, будет ли она. Но все равно я там буду. Так что, я полагаю, мы можем ее [встречу] провести», — сказал американский лидер в пятницу журналистам в Белом доме. Он отвечал на вопрос о том, отменена ли упомянутая встреча.
