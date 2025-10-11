0
0
88
НОВОСТИ

Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР

12:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке СВО. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции», — сказал Медведев. Кадры опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:30 11.10.2025
В ГД предложили разрешить декрет на любом сроке беременности
0
0
11:30 11.10.2025
Рынок криптовалют потерял около $10 млрд за сутки на фоне торговых споров США и КНР
0
152
11:00 11.10.2025
Трамп заявил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином, но не уверен, состоится ли она
0
193
10:30 11.10.2025
Президент Кубы назвал решение о присуждении Нобелевской премии мира Мачадо позорным
0
253
10:00 11.10.2025
США хотят превратить Венесуэлу в колонию — постпред при ООН
0
269
09:30 11.10.2025
В субботу на юг России обрушатся сильные дожди — Вильфанд
0
313
09:00 11.10.2025
США с 1 ноября увеличат пошлины против КНР на 100%, примут меры контроля экспорта — Трамп
0
365
08:50 11.10.2025
Британия, Франция и ФРГ работают над экспроприацией активов РФ
0
346
08:40 11.10.2025
Премьер-министром Франции повторно назначен Себастьен Лекорню
0
386
08:30 11.10.2025
За ночь над регионами России сбиты 42 украинских БПЛА
0
347

Возврат к списку