Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке СВО. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.

«Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции», — сказал Медведев. Кадры опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».