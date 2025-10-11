Медведев назвал исключительно важной поддержку СВО со стороны КНДР
12:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва считает исключительно важной позицию Пхеньяна по поддержке СВО. Об этом заявил председатель «Единой России», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне.
«Для нас исключительно важной является позиция Трудовой партии Кореи, КНДР по поводу специальной военной операции», — сказал Медведев. Кадры опубликованы на его странице в соцсети «ВКонтакте».
